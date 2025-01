Un 1a Divisió espera l’FC Andorra a les “semis” de la Copa Catalunya en guanyar al Nàstic per 0 a 2

Imatge del Nàstic 0 – FC Andorra 2 de Copa Catalunya. Foto: FC Andorra

Primera victòria del nou entrenador de l’FC Andorra, el vallenc Albert Company ‘Beto’, a la banqueta del conjunt andorrà després de vèncer per 0 a 2 al Nàstic de Tarragona al Nou Estadi Costa Daurada. Ha estat un partit idoni per a veure jugadors menys habituals i un d’ells, Juanda, ha estat l’encarregat d’obrir el marcador al minut 21 per part de l’equip del Principat.

El partit ha seguit sense massa aproximacions, tant per una com per altra banda, tret d’una molt bona ocasió per al Nàstic de Tarragona per part d’Antoñín, que no ha pogut evitar que l’equip andorrà se’n vagi al descans amb el 0 a 1 en el marcador.

A la segona part, tret d’un xut fluix de Juanda a les mans del porter del Nàstic, Dani Rebollo, al minut 51, tampoc hi ha hagut grans aproximacions dels dos equips. Bilal Achiba, que ha entrat a la segona part i debutava aquest dimecres amb la samarreta de l’Andorra, ha marcat el segon gol tricolor al minut 80, sentenciant el partit i classificant els d’Albert Company ‘Beto’ per a les semifinals de la Copa Catalunya, el resultat ja no s’ha mogut més i el més destacable ha estat la vermella directa que ha vist el jugador del Nàstic, David Juncà, al minut 88.

El Barça, Girona i Espanyol són els altres tres equips que juntament amb l’Andorra estan a semifinals de la Copa Catalunya, el sorteig es farà dijous a la Seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF).

El proper encontre dels andorrans serà aquest diumenge, 2 de febrer, a les 17:30 hores, a l’Estadi Nacional contra l’Ourense.