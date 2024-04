Andorra registra una ocupació molt bona per Pasqua

Cartell amb el logotip de la Unió Hotelera d’Andorra a la porta de la seva seu. Foto: Fòrum.ad

No tan sols s’han acomplert els pronòstics pel que fa a l’ocupació hotelera al Principat per Setmana Santa, sinó que aquests que vist superats. Segons la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), l’ocupació d’aquest 2024, durant les vacances d’aquests dies, ha estat del 84,49% en els establiments del país. Aquest registre correspon als 4 dies forts de Pasqua. L’any passat l’ocupació per a aquestes dates va ser del 73,45%.

Segons assenyala l’UHA, cal tenir en compte respecte a l’any anterior que Setmana Santa ha coincidit abans en el calendari i, sobretot, que les condicions dels dominis esquiables han estat molt favorables gràcies a les darreres nevades. L’organisme indica que “s’ha tancat amb una xifra d’ocupació molt bona la darrera festivitat considerada encara d’hivern”.