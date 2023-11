Andorra plora la mort d’Antoni Martí

Antoni Martí (Consell General / Eduard Comellas)

Antoni Martí Petit perdia la vida poc després de les 18 hores (a les 18:11h) d’aquest dilluns, dia 6 de novembre, a causa d’una aturada cardiorespiratòria que hauria patit a casa seva i que, un cop ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, no hauria pogut superar. L’infart ha estat molt agressiu.

Les mostres de condol, un cop la notícia s’ha anat coneixent arreu del Principat, no s’han fet esperar. Ha agafat tothom per sorpresa i molta gent no se’n sabia avenir. Des de l’àmbit polític, però també a nivell social, de familiars i amics la consternació s’ha anat escampant. Immediatament, el Govern ha emès un comunicat anunciant dos dies de dol nacional.

L’Executiu anunciava en una nota de premsa que durant els dos dies de dol nacional, les banderes exteriors dels edificis oficials romandran a mig pal i les banderes interiors portaran un crespó negre. Durant el dol nacional, no es poden celebrar altres cerimònies públiques que no siguin les funeràries.





El país es mobilitza

A partir de l’anunci de la defunció d’Antoni Martí, les reaccions no s’han fet esperar i, en senyal de dol i respecte per la mort de qui va ser conseller general, cap de Govern i cònsol major d’Escaldes-Engordany, molts dels actes programats per a aquests dies estan sent ajornats.





Demòcrates lamenta la pèrdua d’Antoni Martí

Demòcrates ha expressat el seu “més absolut condol per la mort d’Antoni Martí Petit, que ha traspassat aquest dilluns a la tarda als 60 anys d’edat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, després de patir una aturada cardiorespiratòria. Martí va ser l’any 2011 un dels principals impulsors i fundadors del partit, valedor del projecte taronja des del compromís amb el país, amb els valors cívics i democràtics, i des d’una profunda vocació de servei públic”.

El mateix any de la creació de Demòcrates, Martí va esdevenir cap de Govern d’Andorra, càrrec que va ostentar durant dues legislatures consecutives (2011-2015 i 2015-2019). Actualment, s’havia retirat de la primera línia política, tot i que fa poques setmanes s’havia incorporat com a observador dins la delegació negociadora per l’Acord d’associació amb la Unió Europea, fruit del pacte d’Estat signat el 12 d’octubre.

En el comunicat de Demòcrates, es recorda que Antoni Martí era arquitecte de vocació i que la seva implicació en la vida política d’Andorra va començar el 1994. Abans de convertir-se en cap de Govern va ser conseller general i cònsol major d’Escaldes-Engordany.

Des de Demòcrates s’assenyala que “Martí és, per tant, un referent de la història política del país, que s’estimava profundament Andorra, molt especialment la seva parròquia, Escaldes-Engordany. Tal com ha ressaltat el Secretari General de Demòcrates, Vicenç Mateu, “va ser el motor de molts canvis i peça clau en l’evolució d’Andorra”. Mateu, que ha definit a Martí com una persona “propera” i un “molt bon amic”, ha lamentat que hagi “marxat massa d’hora per a poder-li reconèixer tota la seva tasca, però el pas del temps farà que siguem conscients de les grans aportacions que va fer per al país”.

Mateu ha volgut donar, en nom de tots els militants i simpatitzants de Demòcrates, el més profund condol a la família i persones més properes a Martí, així com tot l’escalf en aquests moments difícils.





Xavier Espot expressa el condol en nom de l’Executiu

El cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat el condol en nom de l’Executiu, destacant “la trajectòria i vocació de servei públic” d’Antoni Martí. “Hem de recordar les aportacions que ha fet al nostre país”, ha afirmat.

El copríncep episcopal expressa les seves condolences

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra ha expressat el seu sentit condol per la mort, avui dilluns, de qui va ser cap de Govern, Antoni Martí Petit. Joan-Enric Vives assenyala que “ha estat un gran servidor del Principat d’Andorra des dels diversos càrrecs que ha ostentat al Comú d’ Escaldes-Engordany, al Consell General, i durant 8 anys com a cap de Govern d’Andorra. El copríncep eleva les seves pregàries a Déu pel repòs etern de la seva ànima i transmet les seves “condolences a la seva esposa, als seus tres fills, a la seva mare i als seus familiars. Que reposi en pau!”.





Els actes programats arreu del país es van ajornant pels dos dies de dol

Aquest dimarts, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives havia de ser a la parròquia d’Andorra la Vella en visita pastoral. Aquesta visita s’ha ajornat fins a una nova datat encara per determinar.

Les activitats del Consell General també es veuran alterades seguint el Decret de dol nacional. En aquest sentit, s’ha cancel·lat la roda de premsa que hi havia prevista per als mitjans de comunicació referent als acords de la Junta de Presidents.

També queda ajornada l’entrega de Premis Àgora Cultural que s’havia de celebrar a les 19 hores al vestíbul del Consell General. En els pròxims dies s’acordarà una nova data per a la seva celebració.

Des de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), igualment, s’ha comunicat que, a causa de la mort de l’excap de Govern, Antoni Martí, s’ajorna la celebració del Dia de la Cultura fins a una nova data.





Les xarxes socials també ressalten la figura d’Antoni Martí

De forma espontània, són nombroses les persones que, a través de les diferents xarxes socials, també s’estan fent ressò de la sobtada mort d’Antoni Martí Petit. Expressen les seves mostres de condol, recorden algun episodi viscut amb ell i li desitgen un “descans en pau”. Mostres de condol que traspassen les fronteres andorranes, vingudes, per exemple, des de Portugal (fernando.neto1884787), del Camp de Tarragona (manupcp21) i des de molts altres indrets.