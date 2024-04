Andorra participarà amb un equip de vuit nedadors en el ‘Berlin Swim Open 2024’

A dalt i d’esquerra a dreta Isabel Montoro, Didac Rayo, Aritz Moreno, Max Suárez, Clara Galí, Jan Font, Tresa Vergés i Biel Cuen. FAN

Del 19 al 21 d’abril, vuit nedadors —tres infantils, quatre júniors i un absolut sub-20— participaran en el ‘Berlin Swim Open 2024’, un campionat certificat World Aquatics i penúltima oportunitat de classificació per als nedadors alemanys de sumar-se a l’equip que assistirà als Jocs Olímpics de París.

La classificació olímpica de l’equip alemany de natació es tancarà la setmana següent al ‘Campionat Nacional Alemany 2024’ (Deutsche Meisterschaften Schwimmen), que se celebrarà entre el 25 i el 28 d’abril i tindrà l’andorrana, Nàdia Tudó, —segons el seu calendari de competició— amb el club ‘SG Ruhr’ de la ciutat de Bochum. Totes dues reunions se celebraran a la ‘Sala de natació i salts en l’Europasportpark (SSE)’ (Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark) de la capital alemanya.

Les dues reunions són part del calendari global de trobades internacionals d’Alt Nivell establert per World Aquatics per al període de l’1 de març de 2023 i el 23 de juny de 2024, que representen una oportunitat addicional de classificació olímpica, individual, per a nedadors de diferent nacionalitat de tots, i a tots, els continents.





Primera competició preparatòria com a conjunt del possible equip que participarà en els Jocs dels Petits Estats d’Europa

La llista de convocats està formada per Isabel Montoro (2010 / Infantil) del CN Encamp, Didac Rayo (2005 / Absolut Sub-20) del CN Mediterrani, Aritz Moreno (2007 / Júnior) del CN Serradells, Max Suárez (2008 / Júnior) del CN Serradells, Clara Galí (2010 / Infantil) del CLESER, Jan Font (2009 / Infantil) del CLESER i els internacionals Tresa Vergés (2006 / Júnior) del CLESER i Biel Cuen (2007 / Júnior) del CLESER.

L’internacional Arnau Segarra (2009 / Júnior), del CLESER, també formava part de la convocatòria, però ha estat baixa de darrera hora per molèsties físiques. Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN i Pablo Prieto, segon entrenador, actuaran com a tècnics responsables de l’equip.

Malgrat l’entitat del campionat, el desplaçament no compta per al registre FAN d’internacionalitats.

La participació andorrana com a equip en la competició alemanya, està emmarcada dins el pla d’acció preparatori per a Andorra 2025, que preveu l’accés dels atletes convocats a accions i experiències que impulsin el desenvolupament esportiu o representin una oportunitat per a revolucionar el potencial dels competidors amb millor rànquing FAN.

Entre les activitats previstes es compten: proves i estudis, no invasius, amb base científica; clínics esportius, estades en centres d’alt rendiment i la participació en competicions internacionals d’alt nivell com a equip.

La llista inicial ha reunit disset candidats a partir de la categoria Infantil. El grup se segmentarà en subgrups per edat, condicions o disponibilitat, que participaran en experiències adaptades i orientades a la progressió individual o col·lectiva.

La llista de disset no està tancada i es podrien afegir o reduir el nombre de candidats en funció del rendiment. Finalment, el pla contempla l’assistència als grups d’entrenaments i l’actitud de treball com a criteris vàlids per a la permanència, l’adhesió o la sortida del grup.