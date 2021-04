Andorra la Vella organitza un taller per sensibilitzar els joves envers les persones sordes i cegues

El departament de Joventut del Comú d’Andorra la Vella organitza avui i demà un taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys per introduir-los a la llengua de signes i l’alfabet Braille amb l’objectiu de conscienciar-los i sensibilitzar-los envers les persones sordes i invidents.

Durant el taller, conduït per l’intèrpret de llengua de signes i mediador comunicatiu David Jiménez, una dotzena de joves duen a terme diverses activitats per posar-se al lloc de l’altre, tenir empatia i aprendre a comunicar-se amb les persones que no hi veuen o no hi senten. Així doncs, els participants aprenen a desenvolupar activitats diàries, com prendre un cafè o moure’s per la via pública (creuar el carrer, superar obstacles, pujar escales…), tant amb els ulls tapats i un bastó per entendre com ho viu la persona invident, com fent d’acompanyants i donant indicacions per ajudar l’altre. També experimenten amb l’alfabet Braille i amb la llengua de signes i l’expressió facial, lletrejant i escrivint paraules per tenir nocions per comunicar-se. El taller també inclou, a petició dels participants, com interpretar una cançó de Tik Tok amb gestos i signes.

Durant l’activitat, a més, els adolescents han rebut un paquet amb una mascareta transparent, els abecedaris en Braille i en llengua de signes i taps per a les orelles per experimentar les sensacions de la persona amb hipoacúsia.

David Jiménez ha celebrat l’interès que han mostrat els joves en la iniciativa i les ganes per aprendre que hi han mostrat. De fet, el taller és fruit de les demandes que van fer arribar els mateixos usuaris del servei de Joventut a les xarxes socials.

El departament de Joventut té previst reeditar més endavant el taller durant l’estiu o en cap de setmana per facilitar la participació dels joves majors de 18 anys.

L’activitat d’avui i demà tanca el programa de propostes de les vacances de Pasqua d’aquest any. En els darrers dies s’han dut a terme activitats de tot tipus, com un joc d’orientació amb el Club Pirinenc Andorrà, un escape room ambientat en la Segona guerra mundial, una jornada de paintball i classes d’hoquei i patinatge sobre gel i escalada.