Els refugiats, tema de les Activitats d’humanitats d’aquest 2021

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior organitza les catorzenes Activitats d’humanitats, que tenen com a tema els refugiats. La jornada se celebrarà el dimecres 14 d’abril a les 8.30 hores i començarà amb la inauguració a càrrec de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla i la presentació dels tallers que duran a terme en cada centre educatiu. Les Activitats d’humanitats comptaran amb una conferència a càrrec del periodista Xavier Aldekoa amb el títol ‘Vides en suspens. Refugiats i rutes migratòries africanes cap a Europa’ .

Professors de les diverses assignatures participen en l’organització d’aquestes activitats, que pretenen, d’una banda, dinamitzar les assignatures de llengua, literatura, ciències socials i economia per desvetllar l’esperit crític dels joves i, d’una altra, permetre a professors i alumnes de tots els sistemes educatius de treballar plegats, de compartir experiències educatives i de conviure durant tot un dia.

Aquesta jornada es farà en format telemàtic i hi participaran 163 alumnes i 11 professors dels centres següents: Escola Andorrana de batxillerat, Colegio Español María Moliner, Lycée Comte de Foix i Col·legi Sant Ermengol.

La conferència

En els darrers anys, el periodista Xavier Aldekoa ha viatjat a l’origen de la migració per recórrer les principals rutes africanes cap a Europa ‒des de Gàmbia, el Senegal, Mali, Tunis, Eritrea, Somàlia o Etiòpia‒ i apropar-nos les persones que protagonitzen un dels fenòmens clau del segle XXI. En aquesta conferència, el reporter explicarà les claus d’unes rutes mortals on operen màfies sense escrúpols o policies fronterers corruptes i on es venen persones com a esclaus a plena llum del dia. A partir d’experiències recollides sobre el terreny, l’autor compartirà històries de vides en suspens: les persones que han hagut de fugir per la guerra, la gana, el canvi climàtic o la manca de futur. També hi haurà espai per a històries de vida i esperança: gent que s’ajuda, avança i lluita per millorar la seva vida i, sobretot, la dels seus.