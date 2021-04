Els casos actius de coronavirus tornen a baixar per sota dels 600

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.409 persones i es registren un total de 11.692 altes. El total de defuncions fins a la data és de 120, després de la mort en les darreres hores d’una pacient d’uns 80 anys que es trobava ingressada a planta de l’hospital.

Actualment hi ha 597 casos actius, una xifra que es situa novament sota els 600 una setmana després (el 2 d’abril es comptabilitzaven 598 casos actius). 25 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 a l’UCI –10 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Pel que fa a la població escolar, no hi ha cap aula sota vigilància activa i 47 estan en vigilància passiva.

Durant la jornada d’ahir van vacunar-se 1.117 persones. Des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 14.265 dosis. Tal i com va assenyalar el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, el ministeri que encapçala segueix les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i les indicacions de l’Agència Europea de Medicaments (EMA).

Així, en aquests moments i amb la informació disponible, no s’evidencia cap motiu per restringir l’administració de les vacunes, ni per edat, ni per sexe, ni per patologies prèvies. D’aqueta manera i donat que la relació benefici-risc de la vacunació continua essent molt favorable, el ministeri manté l’estratègia vacunació amb els termes establerts i consultables al Decret que ho regula: ( https://www.bopa.ad/bopa/033018/Pagines/GD20210205_13_23_21.aspx).

El Govern també destaca que es fa un seguiment estricte de l’aparició de qualsevol efecte advers provocat pel vaccí. Alhora, les autoritats sanitàries destaquen que la detecció precoç dels possibles efectes adversos permet oferir el tractament escaient per evitar-ne qualsevol complicació. Podeu consultar tota la informació sobre les vacunes a www.govern.ad/vacunacio.