Andorra la Vella engega una campanya de promoció turística ‘Vine i agafa aire’

El Comú d’Andorra la Vella ha reeditat la campanya de televisió ‘Vine i agafa aire’, que es podrà veure a la desconnexió regional per Occitània de France 3, a TV3, Telemadrid, Aragón TV i À punt (la televisió autonòmica de la Comunitat Valenciana).

Amb l’objectiu de contribuir a donar un impuls a l’arribada de turistes, el Comú d’Andorra la Vella ha decidit reeditar, per segon estiu consecutiu, la campanya de televisió Vine i agafa aire, que es podrà veure des d’avui i durant el juliol en diverses televisions dels territoris veïns.

En concret, l’espot televisiu es difon a la desconnexió regional per Occitània de France 3, a Televisió de Catalunya, Telemadrid, Aragón TV i À punt -la televisió autonòmica valenciana-. La peça mostra una parella de visitants a Andorra la Vella, on gaudeixen de la natura, el passeig i les compres després de poder treure’s la mascareta a l’aire lliure i agafar oxigen.

Aquesta acció, que té un cost global de 75.000 euros, es duu a terme per a oferir un impuls addicional al teixit comercial i empresarial de la parròquia d’Andorra la Vella i contribuir a la reactivació econòmica després de la crisi sanitària de la Covid-19. La campanya es concep com una nova mesura per acompanyar els negocis d’Andorra la Vella i ser un complement a la campanya genèrica d’Andorra Turisme.