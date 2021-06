Felicitació de la Corporació Municipal de la Seu d’Urgell a Antonio Martínez López pels seus 102 anys

Aquest matí l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el Vicealcalde, Francesc Viaplana, i la regidora de Gent Gran de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, han felicitat personalment al padrí Antonio Martínez López pels seus 102 anys. Fàbrega, Viaplana i Lamolla l’han obsequiat, en nom de la Corporació municipal, amb un ram de flors i un pastís d’aniversari.

L’acte de felicitació institucional al padrí centenari ha tingut lloc als jardins de la Llar de Sant Josep, on viu l’homenatjat, on ha estat acompanyat per bona part de la seva família.

Antonio Martínez López, nascut a Jaén (Andalusia) ara fa 102 anys, i ha viscut des de ben jove entre Andorra i la Seu d’Urgell, té 4 fills, 8 néts i 11 besnéts.