Andorra la Vella: comença la construcció de les fonts de gran format sobre el riu Valira

La segona fase de l’embelliment de la Rotonda i els seus entorns, a Andorra la Vella, es preveu que duri nou mesos. Les fonts utilitzaran un circuit tancat que recuperarà l’aigua del riu.

La fase 2 de l’embelliment de la plaça de la Rotonda i dels seus entorns s’inicia aquesta setmana en el tram de passeig del riu que uneix la plaça amb el pont de París. Les obres, que tenen una durada prevista de nou mesos, ocasionaran ajustos en la circulació de vianants però no es preveuen afectacions importants per als ciutadans.

L’atractiu principal és la construcció d’una font sobre el riu Valira, els raigs de la qual podran sincronitzar-se amb llum i so. Aquest ha de ser un reclam tant per als ciutadans com per als turistes i un revulsiu per a contribuir a dinamitzar l’eix comercial. El turisme, principal motor econòmic del país que genera riquesa i llocs de treball, busca cada dia noves experiències.

Ho ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, juntament amb els arquitectes guanyadors del projecte CentreS de remodelació de La Rotonda i els entorns, Pere Cervós i Ricard de Déus.

Les fonts les construirà una empresa capdavantera com és Fluidra i reciclaran l’aigua del riu en un circuit tancat. Així doncs, Pere Cervós, ha detallat que el projecte és totalment respectuós amb el medi ambient i que no afectarà en cap cas el cabal del riu. En aquest sentit, s’ha previst un dipòsit que recuperarà l’aigua del riu perquè s’utilitzi durant les coreografies sense, per tant, generar cap despesa hídrica addicional.

Els espectacles de llum i aigua tindran una durada d’uns 7 minuts i el dipòsit permetrà projectar-ne un nou amb intervals de 20 minuts (és el temps que necessita per a tornar-se a omplir d’aigua). El projecte preveu que es puguin fer més de 2.000 coreografies diferents (eixos, cascades, projeccions,…).

Pere Cervós, també ha explicat que el de les fonts d’Andorra la Vella serà un projecte “únic” pel fet que es trobin en un riu viu, a diferència d’altres existents on l’espectacle té lloc en fonts artificials o en llacs.

Si bé la previsió pressupostària del projecte s’estimava en 4,5 milions, el cost de l’embelliment serà inferior als 4 milions. Conxita Marsol ha explicat que, tal com es va comprometre en Consell de Comú, s’ha reformulat la idea inicial sense alternar-ne l’essència: es mantenen les fonts, però, es construiran menys balcons dels previstos inicialment sobre el riu, i també es retallen algunes partides d’il·luminació que no afectaran el lluïment dels espectacles previstos.

La reforma de la plaça de la Rotonda i els entorns és un projecte integral entre la rotonda de la Dama de Gel i el Parc Central que es desenvolupa per fases. La primera va finalitzar fa just un any: la plaça, un embelliment que es va dur a terme per a donar continuïtat a l’eix comercial i afavorir la connexió amb la part alta de l’avinguda Meritxell.