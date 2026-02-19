Andorra instal·la un estand promocional a la 25a Sessió d’hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE

La ciutat de Viena, a Àustria, acull la 25a Sessió d’hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE entre aquest dijous i divendres. La delegació del Consell General que hi participa ha estat encapçalada per Meritxell López, que participarà en la reunió de la Comissió permanent i a la reunió del Comitè de revisió del Reglament de l’OSCE-PA, que tindran lloc aquest divendres.
Durant aquesta sessió, a més, la delegació andorrana, amb la cooperació d’Andorra Turisme, ha instal·lat un estand promocional sobre Andorra, en el marc de la Sessió de tardor que el Consell General acollirà el proper mes d’octubre a Andorra.
Aquest dijous ha tingut lloc la sessió d’obertura, que ha comptat amb les intervencions del president del Consell Nacional d’Àustria, Walter Rosemkranz: el president de la cambra baixa d’Ucraïna, Ruslan Stefanchuk i el secretari general de l’OSCE, Feridun Sinirlioglu.