Calvo 24è i Black 25è a l’eslàlom NJR, a Hinterreit

Després de tres dies de gegant, a Glungezer (Àustria), Àlvar Calvo, Marc Fernández, Pirmin Estruga, Maià Font i Max Black han viatjat a Hinterreit per a disputar aquest dijous una nova cursa, tot i que sense Fernández, en ser un eslàlom National Junior Race. Calvo ha estat el més destacat, 24è, amb Black 25è.
Aquest eslàlom NJR ha finalitzat amb Àlvar Calvo 24è amb un temps d’1.33.50, a 2.91 de guanyador, el suís Luke Niklas Arrigoni, que s’ha imposat amb un crono d’1.30.59. En la 25a posició ha acabat Max Black, amb un +2.94.
En la 38a plaça ha finalitzat Pirmin Estruga, que a la segona mànega recuperava 18 posicions. Per la seva part, Maià Font no ha pogut completar la primera mànega.
Aquest dijous s’havien de disputar dos eslàloms, però finalment només s’ha celebrat un d’ells.