Andorra i la Unió Europea negocien la lliure circulació de persones

Andorra i la Unió Europea han mantingut aquest dimarts la tercera ronda de negociació de l’any, durant la qual han començat el debat sobre la lliure circulació de persones, sobre la qual Andorra demana adaptacions de gran importància sobre aquesta negociació. L’inici de les negociacions en aquest àmbit dona compliment al calendari establert a l’inici de l’any i a la demanda d’Andorra per abordar aquesta llibertat amb la represa de les negociacions presencials.

Durant la reunió s’han tractat tres dels sis annexos que conformen aquesta llibertat, en concret els annexos V sobre la lliure circulació de treballadors, VIII sobre el dret d’establiment i XVIII sobre salut i seguretat en el treball, dret del treball i igualtat de tracte home-dona. L’agenda de la jornada també ha inclòs la continuació de les converses entorn dels annexos XVII sobre propietat intel·lectual i XX medi ambient i clima.

Amb relació a la lliure circulació de persones, les dues delegacions han expressat que es tracta d’una situació cabdal. La ronda d’avui s’emmarca en un primer intercanvi que s’haurà d’entrar al detall en futures rondes de negociació. Andorra ha exposat la seva posició, un plantejament que ha debatut i treballat amb actors polítics, econòmics i socials del país de manera prèvia, i també ha avançat les motivacions concretes que el sustenten.

Per la seva banda, l’equip negociador europeu ha reiterat la voluntat de trobar solucions que garanteixin la integritat del mercat interior i que tinguin compte de les particularitats d’un país com Andorra. Durant la sessió de negociació s’han expressat els objectius comuns de la negociació, les situacions de partida i s’han identificat els elements pels quals és necessària més informació per obtenir una comprensió suficient que permeti valorar les possibles adaptacions.

Desplaçat a Brussel·les, el secretari d’Estat d’Afers Europeus i cap negociador andorrà, Landry Riba, ha refermat que la ronda de negociació d’aquest dimarts ha estat “més conceptual que tècnica i tenim una bona entesa de base per avançar en el debat”. El representant andorrà ha valorat positivament l’inici del debat: “Ens trobem en una fase preliminar de la negociació al tomb de la lliure circulació de persones i no estem encara en mesura de tancar acords. No obstant hem pogut exposar amb claredat la nostra posició entorn els elements més sensibles i la Comissió Europea no només ha escoltat sinó que ha recollit les informacions aportades per Andorra per analitzar-les i discutir en detall les propostes que hem fet”.

La següent ronda tindrà lloc abans de l’estiu, tot i que les dues parts han acordat continuar avançant entre sessions. Abans de la cita també està prevista l’aprovació de les conclusions del Consell de la Unió Europea i una trobada entre el vicepresident de la Comissió, Maroš Šefčovič i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.