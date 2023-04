A Andorra, l’any 2022 es va tancar amb un total de 749 associacions actives inscrites al Registre

Infants jugant a handbol. Foto: Federació Andorrana d’Handbol

L’any 2022 es va tancar amb un total de 749 associacions actives inscrites al Registre. Aquestes associacions es reparteixen en sis categories: la secció general representa el 64,8%, els clubs esportius el 25,9%, les federacions esportives el 5,2% i les associacions d’acció esportiva, les associacions d’agrupació esportiva i les associacions estrangeres, la resta.

L’any 2022 es va tancar amb 485 associacions de secció general, 194 clubs esportius, 39 federacions esportives, 18 associacions d’acció esportiva, 8 associacions d’agrupació esportiva i 5 associacions estrangeres segons la inscripció al Registre d’associacions.

En l’àmbit parroquial s’observa que el centre neuràlgic respecte a la ubicació de les associacions es troba a Andorra la Vella, on a finals de l’any 2022 hi havia el 47,0% de les associacions del Principat, amb un total de 352 associacions. Tot seguit, hi ha la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb el 18,2%, i la parròquia d’Encamp, amb el 11,2%.

Pel que fa al nombre de fundacions, es mantenen en 35 l’any 2022. Les fundacions privades representen el 77,1% de les fundacions del país i les fundacions públiques, el 22,9%. En l’àmbit parroquial s’observa que la ubicació de les fundacions es troba principalment a Andorra la Vella, on a finals de l’any 2022 hi havia 18 fundacions, que representen el 51,4% de les fundacions del país. Seguidament, es va situar la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb sis fundacions que representen el 17,1% del total, i la parròquia de Sant Julià de Lòria amb cinc fundacions, que suposen el 14,3% del total.