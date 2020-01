Andorra s’ha convertit en país capdavanter i ha entrat a la llista pionera de països que han declarat l’Estat d’emergència climàtica i ecològica. La proposta d’acord de reconeixement de la crisi climàtica i la declaració de l’estat d’emergència, impulsada des dels grups parlamentaris de la coalició, ha estat aprovada per unanimitat al Consell General. Es tracta d’”un pas de gegant”, “Andorra es presenta davant la comunitat internacional com un dels primers països del món” a fer la declaració, ha celebrat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, durant la seva intervenció.

D’aquesta manera, Andorra es compromet a reduir les emissions no absorbides de gasos d’efecte climàtic en un mínim de 37% anual amb l’horitzó 2030, i a assolir la neutralitat de carboni en el context dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, tal com ha defensat Enseñat en la seva intervenció. “Hem d’actuar de forma conscient per deixar a les properes generacions un planeta viable, no podem mirar cap a una altra banda. Tots hi tenim responsabilitat”, ha demanat Enseñat a tots els presents a la sessió del Consell General d’aquest dijous.

El compromís mediambiental s’assolirà mitjançant gairebé una trentena d’accions, les quals incideixen en l’agricultura, l’educació, la participació ciutadana, l’aigua, la mobilitat,

l’energia, l’economia circular, el medi natural, el paisatge i la biodiversitat.

La proposta d’acord final per declarar l’emergència climàtica s’ha aprovat amb la transacció consensuada entre els grups de la coalició i el grup Socialdemòcrata. Les modificacions introduïdes al text inicial incideixen en les polítiques de reducció de residus, la dotació del fons verd a partir del 2021, el control de les construccions a tocar del riu o l’educació dels joves.