Andorra clou la participació en la Setmana del llibre en català amb més de 260 títols venuts

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques fa una valoració molt positiva de la participació conjunta del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu en la 40a Setmana del llibre en català. L’estand d’Andorra oferia prop de 230 títols diferents dels quals finalment s’han venut 267 exemplars en total (59 llibres més que l’any 2021). Així, vist el manteniment de la ubicació actual i l’ampliació dels horaris d’obertura respecte del 2021, el resultat de vendes és molt satisfactori.

Els títols més venuts han estat els següents:

Ficció

– El tercer casament, de Kostas Taktsís, d’Edicions Trotalibros, amb 53 exemplars venuts.

– Quatre dones del setze, de Laia de Ahumada, de Medusa editors, amb 14 exemplars venuts.

No ficció

– Parets de pedra seca, d’Editorial Andorra, amb 26 exemplars venuts.

– 100 coses que has de saber sobre Andorra, d’Arnau Colominas i Maria Cucurull, d’Anem Editors, amb 15 exemplars venuts.

Infantil i juvenil

– Marmi i el curiós barret, de Susanna Isern, d’Editorial Andorra, amb 6 exemplars venuts.

L’acollida de les activitats proposades per a donar a conèixer tant la producció editorial d’Andorra i del Pirineu com els escriptors ha estat molt positiva. Els organitzadors s’han mostrat oberts a ampliar els espais per a les presentacions de llibres d’Andorra. Enguany les activitats de Trotalibros es van fer el primer cap de setmana i tot el matí del dia 17 de setembre es van agrupar amb les presentacions de novetats de diferents editors i autors a l’escenari principal.

La presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i de la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, a les quals el president de La Setmana, Joan Carles Girbés, va oferir una acollida especial va permetre consolidar la relació que existeix des del 2012, primer any que Andorra hi va participar.