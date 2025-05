Andorra acull per primera vegada el ‘Model OSCE’ per a fomentar el diàleg i la diplomàcia entre joves d’arreu

La iniciativa compta amb 25 participants (SFGA)

Andorra acull, per primera vegada, una iniciativa educativa impulsada per l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que té per objectiu promoure el diàleg entre els joves d’Estats membres de l’OSCE. La proposta, que s’anomena ‘Model OSCE’, s’ha iniciat aquest dilluns a la Universitat d’Andorra (UdA) i s’allargarà durant tres dies en els quals els participants rebran formació sobre diplomàcia, habilitats de negociació i resolució de conflictes, entre d’altres. Així, els joves participants representen un Estat part de l’OSCE o a altres agents pertinents en un exercici de simulació d’una sessió del Consell Permanent de l’OSCE, i posen en pràctica una sèrie de seminaris de desenvolupament de capacitats.

Les sessions del ‘Model OSCE’ se centraran en l’agenda de Joventut i Seguretat de l’OSCE, la igualtat de gènere, les prioritats de la Presidència en Exercici de Finlàndia i les tasques i les funcions diplomàtiques, mitjançant exercicis pràctics de negociació i mediació.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha donat la benvinguda, aquest dilluns, als 25 participants, 15 provenen d’Andorra –dels quals quatre són estudiants de l’UdA– i la resta, entre altres, d’Estats Units, Marroc i Japó. Ha manifestat que Andorra, des que va esdevenir membre de l’OSCE al 1996, està “especialment compromesa amb la pau” i, per això “condemnem enèrgicament la guerra a Ucraïna i l’impacte que està tenint, també, sobre els col·lectius més vulnerables”. En aquest sentit, ha animat a tots els participants a aprofitar l’oportunitat que els brinda poder formar part d’aquesta iniciativa internacional. Durant la jornada d’avui, els participants també han rebut la visita dels consellers generals i membres de la delegació d’Andorra a l’OSCE, Meritxell López i Pol Bartolomé.

Per la seva banda, el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, ha destacat que és un honor acollir i donar suport a un esdeveniment d’aquestes dimensions, ja que, com a institució acadèmica, “estem totalment compromesos en la promoció d’espais per al diàleg, el pensament crític i la col·laboració internacional”. Així mateix, ha destacat un episodi de la història entre Andorra i l’OSCE, recordant que va poder presidir com a ministre d’Afers Exteriors d’Andorra l’any 2004 el Forum for Security and Cooperation (FSC). Minoves ha desitjat als joves participants que els sigui una experiència enriquidora i que els ajudi a desenvolupar competències que els preparin per als reptes de la societat actual.

La responsable sènior de cooperació externa de l’OSCE, Gorica Atansova-Gjorevska, ha destacat el nombre rècord de sol·licituds que han rebut per a l’esdeveniment, que enguany arriba a la tercera edició. Alhora, ha ressaltat la importància d’aquesta iniciativa, tenint en compte que per a l’OSCE “és fonamental incloure els joves en les agendes de la pau i de la seguretat per a construir visions de futur més sostenibles i societats més resilients i pacífiques”.