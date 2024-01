Andbank aposta per les GSeries del Circuit Andorra

Àlex Bercianos i Maria Suárez a la seu d’Andbank (MotoEsport)

Com és habitual a l’inici de les darreres temporades, les GSeries (campionat andorrà de pilotatge sobre gel) que es disputen a les instal·lacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa, tornaran a ser centre d’atenció dels seguidors del motorsport internacional.

En aquesta edició (2024) la gran novetat serà la presència d’Andbank com a espònsor d’un certamen que experimenta un creixement constant en les darreres temporades. L’arribada del suport de l’entitat bancària andorrana suposarà un pas molt important per a la consolidació definitiva d’un campionat que cada cop compta amb més incondicionals.





Els organitzadors mantenen bona part de l’estructura

A la present edició de les AndbankGSeries seran, una vegada més, quatre els meetings programats en horari de tarda/nit. Concretament, les dates previstes són el 13 i el 20 de gener els dos primers, mentre que al llarg del mes de febrer (dies 3 i 10) es disputaran els dos següents, quedant la data del 17 del mateix mes de febrer com a reserva per si algun dels anteriors no pot celebrar-se.

Pel que fa a l’horari, cal destacar que els organitzadors tenen previst disputar cadascun dels meetings entre les 16 i les 22.30 hores dels dies esmentats. No obstant això, la climatologia sempre tindrà l’última paraula.

Les categories que competiran a les AndbankGSeries 2024 seran: Side by Side (SBS), Clio ICE Trophy (2RM) i ICE Gladiators (motos).

En aquesta edició del campionat andorrà de pilotatge sobre gel hi haurà un màxim de 14 buggies (SBS) a la pista, amb dos pilots (obligatori) que compartiran el mateix vehicle, a excepció del pilot tetraplègic, Joan Lascorz, que correrà en solitari.

A la categoria de 2RM seran 9 els cotxes, com a màxim, que competiran en cada meeting. També hauran de ser dos pilots els que s’alternaran al volant d’un mateix cotxe. Cal esmentar, que el Clio ICE Trophy estarà reservat pel model Clio Rally 5 de Renault, primera categoria FIA pensada per a que els joves pilots s’iniciïn als rallys a nivell mundial.

La categoria reservada als motards, com sempre, estarà coorganitzada amb els membres de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), i seguiran un timing de competició diferent del de les categories dels vehicles de quatre rodes.

Una altra de les variants que els organitzadors estan decidits a seguir, si la meteorologia ho permet, és “oferir” als pilots un traçat diferent en cadascun dels meetings. Així doncs, les AndbankGSeries 2024 es disputaran en quatre circuits diferents dins de les mateixes instal·lacions. Els responsables del certamen van prendre bona nota d’aquesta opció a causa de la bona acollida que va tenir, per la majoria dels participants, en edicions anteriors del certamen.

Maria Suárez (directora de Banca País d’Andbank) es referia amb aquestes paraules, tant al certamen andorrà de pilotatge sobre gel, com a les instal·lacions del Port d’Envalira: “Per a Andbank, creiem que tant el projecte del Circuit Andorra com la competició GSeries són dos esdeveniments molt importants que aporten una gran projecció internacional al país. Per aquest motiu, hem volgut involucrar-nos en el que ja és un referent esportiu en el món del motor d’hivern”. També, ha afirmat que “el treball que està fent l’Àlex i el seu equip en aquest circuit durant tot l’any és un símbol d’èxit assegurat, com no podia ser d’altra manera si es treballa amb la mateixa empenta.”

Per a Àlex Bercianos (director del Circuit Andorra) la pretemporada ha estat dura, però molt fructífera.

Fins arribar a la recta final de cada esdeveniment hi ha un treball previ sense el qual seria impossible que s’iniciés la competició amb garanties d’èxit. Alex Bercianos i el seu equip tenen prou experiència en la posada en marxa de les AndbankGSeries, per a confirmar l’afirmació precedent.

Aquest era el comentari de Bercianos a la presentació del patrocini d’Andbank: “Comentar que estic molt satisfet per l’acord aconseguit amb Andbank per a accelerar el creixement de les AndbankGSeries, una competició plenament consolidada. Un fet que ho demostra és que vam haver de posar “el cartell de complet” al cap de pocs dies d’obrir les inscripcions”. A continuació afegia: ”Durant l’any hem realitzat modificacions a les instal·lacions del Circuit Andorra, l’objectiu no és cap altre que oferir als equips que ens visiten un escenari on se sentin còmodes i puguin gaudir amb la seva feina. Anteposem la qualitat a la quantitat, per això pensem que és convenient limitar el nombre d’inscrits per a oferir un espai en condicions, sense aglomeracions, sempre dins dels nostres límits”.

Un servei que fins ara era reclamat, tant pels equips participants com pels aficionats que acudeixen a les instal·lacions del Port d’Envalira, era el de “recuperar forces” sense haver de desplaçar-se. En aquest sentit, Àlex i el seu equip, també han trobat la solució: “Així és, els meetings s’allarguen durant moltes hores, tot i començar a mitja tarda hi ha equips que entren al box al matí i estan moltes hores aprofitant cada minut. Amb el nou servei de restauració, no només tindran la possibilitat de menjar sense sortir del circuit sinó que, si cal, podran demanar que se’ls dugui el que desitgin al box a una hora determinada. Crec que per a aprofitar el temps en moments molt concrets serà una mesura molt positiva, sobretot per als que competeixen”.

Dissabte que ve (dia 13), a partir de les 16 hores, es donarà la sortida als vehicles (motos) de la primera categoria que competirà en aquesta edició de les AndbankGSeries.