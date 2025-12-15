Ampliat el termini fins al 2027 perquè els comuns i la resta d’entitats del sector públic puguin adherir-se al portal de factures electròniques

El Govern ha aprovat ampliat el termini perquè els comuns i la resta d’entitats del sector públic puguin adherir-se al portal de factures electròniques i al registre de factures electròniques del sector públic. Aquest període de pròrroga facilita l’adaptació dels sistemes informàtics –tant de l’Executiu com dels comuns i de la resta d’entitats del sector públic– per a complir amb l’obligació de disposar d’un punt d’entrada de factures electròniques i adherir-se al Registre de factures electròniques del sector públic, tal com estableix la modificació del reglament que regula les obligacions de facturació.
La pròrroga d’entrada en vigor de la mesura és d’un any. La data límit era l’1 de gener del 2026, i ara és l’1 de gener del 2027. Així ho ha fet saber el Govern, aquest dilluns, a través d’un comunicat.