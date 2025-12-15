Baró (PS) porta al Consell General la incertesa del Pas de la Casa pel tall indefinit de l’RN-20

El president suplent i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró Rocamonde, ha registrat aquest dilluns, a Sindicatura, una pregunta escrita al Govern en relació amb el tall de la carretera RN-20 a l’alçada de Tarascó, una situació que el mateix Executiu ha reconegut públicament que pot allargar-se de manera indefinida.
Des del Partit Socialdemòcrata (PS) s’alerta que aquesta situació està generant una incertesa creixent entre els comerciants, treballadors i ciutadania del Pas de la Casa, una de les zones més directament afectades per la dependència de l’accés per França. “No estem parlant només d’un problema puntual de mobilitat, sinó d’un impacte real sobre l’activitat econòmica, el turisme i el dia a dia de moltes persones”, ha assenyalat Baró.
La pregunta escrita demana al Govern clarificar què sap exactament sobre la durada del tall, quina informació oficial ha rebut de les autoritats franceses i quines gestions concretes s’han dut a terme. També es reclama saber en base a quina informació el Govern afirma que el bloqueig serà indefinit i quines mesures o escenaris de treball s’han previst davant una situació que pot cronificar-se.
Així mateix, el PS vol saber quines actuacions s’han fet per a defensar que Andorra “no pot ser damnificada” per unes protestes alienes al país i quina valoració fa el Govern de les afectacions específiques sobre el Pas de la Casa i les parròquies altes.
“El mínim exigible és transparència, informació clara i anticipació. Els comerços i els ciutadans del Pas de la Casa no poden viure pendents de declaracions genèriques mentre la situació s’allarga sense horitzó”, ha remarcat el conseller general socialdemòcrata.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’insisteix que cal passar del relat a la gestió efectiva, i que aquesta pregunta escrita ha de servir per a saber si el Govern disposa realment d’eines, protocols i coordinació transfronterera per a fer front a talls prolongats de les principals vies d’accés al país.