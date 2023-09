Alt Urgell: Obertes les inscripcions per al cursos de català del CPNL

Cartell anunciant els cursos de català del CPNL (RàdioSeu)

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) té obertes fins aquest divendres, dia 15 de setembre, les inscripcions per als cursos de català del primer trimestre del curs 2023-2024, per a aprendre o perfeccionar la llengua catalana, en tots els nivells i modalitats.

Les inscripcions s’estructuren en dos torns. La matrícula general es pot dur a terme fins aquest divendres, tot i que els antics alumnes la podien formalitzar fins aquest dimecres, dia 13. A l’Alt Urgell s’ofereix el curs presencial de nivell elemental 1, mentre que la resta de cursos són en línia.

Les sol·licituds es poden fer presencialment al Servei Comarcal de Català, ubicat a la plaça de les Monges, 2, 3r pis, a la Seu d’Urgell, o bé a través d’Internet, mitjançant la plataforma d’inscripció als cursos de català, fins al divendres dia 15, a les 20 hores.





Prova de nivell

Abans de fer la inscripció, les persones que no puguin acreditar tenir coneixements de català hauran de sol·licitar una prova de nivell per a determinar quin curs és el més indicat per a elles. Es pot sol·licitar en línia a la plataforma d’inscripcions o presencialment als centres de normalització lingüística.





Reduccions de preu

Les persones en situació de precarietat, pensionistes, de família monoparental o nombrosa o que tinguin una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % es poden beneficiar de reduccions del 50 al 70% de la matrícula. Els cursos inicials i bàsic continuen sent gratuïts. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 57 98 o bé enviar un correu a alturgell@cpnl.cat.