Espot serà a la 78a sessió de l’Assemblea General de l’ONU

Xavier Espot intervenint a la seu de les Nacions Unides (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participaran la setmana que ve a la celebració de la 78a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Al llarg de la setmana de treball, que es desenvoluparà del 18 al 22 de setembre, els representants andorrans prendran part de les reunions d’Alt Nivell fixades en l’agenda de les Nacions Unides, així com també diferents reunions bilaterals i trobades amb alts mandataris dels diferents Estats i organismes que hi participen. La intervenció del cap de Govern en el Debat General està prevista per al divendres 22 de setembre.

La 78a Assemblea General de les Nacions Unides se celebra a Nova York sota un títol ben llarg: “Reconstruir la confiança i reactivar la solidaritat mundial: Accelerar l’acció de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible cap a la pau, la prosperitat, el progrés i la sostenibilitat per tots”.

La sessió d’enguany inclou, entre altres esdeveniments d’Alt Nivell, la Cimera per a debatre i contrastar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell mundial; la trobada ministerial dels països membres de la Cimera Iberoamericana: i la participació del cap de Govern a la conferència oferta pel Jay College on explicarà les virtuts del sistema educatiu andorrà.