Alexa ha començat a aprendre a parlar català. Els usuaris de l’assistent de veu d’Amazon poden ajudar-lo a aprendre idiomes que no té configurats, com és el cas del català. De moment, ni Alexa ni cap altre dels que hi ha al mercat -Siri d’Apple, Cortana de Microsoft, Google Assistant ni Bixby de Samsung- no ofereixen entre les seves llengües d’ús el català.

Però el d’Amazon permet que siguin els mateixos consumidors els qui n’hi ensenyin. Per fer-ho, l’usuari ha de demanar a l’assistent de veu a través del smartphone, l’ordinador o l’altaveu Echo que iniciï Cleo. Aquesta funcionalitat pregunta a l’usuari quina llengua vol parlar i, a partir d’aquí, li fa preguntes perquè respongui en l’idioma en què vol instruir-lo.

D’aquesta manera, Alexa va recopilant i emmagatzemant paraules i, de moment, ha après milions de frases de més de 150 idiomes que no es troben entre les opcions de configuració. Així, cada cop que l’usuari que ha demanat una llengua iniciï sessió, l’assistent de veu farà una ronda de cinc preguntes que variaran cada vegada.

Cleo funciona com un joc, en què cada usuari obté puntuació segons les rondes que completa i la quantitat de paraules i frases que ensenya a Alexa. L’objectiu amb aquest mètode d’aprenentatge és que, en lloc de traduir paraula per paraula, l’assistent de veu aprengui els idiomes que encara no parla d’una manera més natural.

Els consumidors volen parlar català

Segons l’enquesta Òmnibus realitzada per l’empresa GESOP i que ha promogut la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, sobre les preferències dels usuaris a l’hora de relacionar-se amb la tecnologia, un 88,9% volen que els assistents de veu incloguin el català en la seva oferta d’idiomes.

D’altra banda, preguntats per quina llengua els agradaria poder parlar amb els assistents de veu, un 67,2% dels enquestats ha mencionat de manera espontània el català, mentre que un 66,8% ha respost el castellà. Segons les conclusions que n’ha extret la Direcció General de Política Lingüística, això demostra que existeix una demanda del mercat per assistents de veu -com Alexa- que entenguin i responguin en català.

Des de la Generalitat es promou l’ús del català en l’àmbit tecnològic amb diverses mesures. De fet, el Govern va aprovar fa un parell de setmanes que només utilitzaria assistents de veu que parlin català. A més, vol convertir la contractació pública en un “estímul” perquè el català s’estengui en àmbits com els sistemes de control de dispositius mitjança la veu, les aplicacions amb geolocalitzadors i altres tecnologies digitals.