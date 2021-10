Àlex Machado arrasa en la ROK CUP Superfinal disputada a Lonato a Italia

Àlex Machado va aconseguir el triomf en el ROK CUP Superfinal 2021, disputat aquest cap de setmana (dies 15 i 16), en el traçat de Lonato (Itàlia). És la tercera vegada que, de manera consecutiva, el pilot de l’ACA Esport aconsegueix vèncer en el prestigiós trofeu italià catalogat, en el món del kàrting, com a veritable campionat del món de l’especialitat.

El domini de Machado durant tot el cap de setmana va ser total, va aconseguir vèncer en totes les mànegues en què va participar, sense perdre en cap moment la condició de líder.

Excel·lent preparació en les sèries lliures

Seguint el protocol habitual, durant les mànegues d’entrenaments lliures programades per l’organització, Machado i el seu equip es van centrar a aconseguir la millor posada a punt de la seva mecànica. L’objectiu era guanyar i en conseqüència no es podia deixar res a l’atzar.

En els entrenaments oficials, es va poder comprovar que el treball previ havia estat molt positiu i això li va portar a marcar la pole-position amb un crono de 47”305.

Malgrat aconseguir l’objectiu, també va quedar clar que la competència seria molt dura. En aquests entrenaments oficials, el pilot suís Lukas Muth i el lituà Adreja Vibriantyte van quedar a menys d’una dècima de Machado.

Malgrat la pole aconseguida, el pilot de l’ACA Esport, no estava, al 100%, còmode al volant del seu kart. Juntament amb els responsables del seu equip van decidir fer uns canvis amb l’objectiu de millorar encara més la competitivitat del seu vehicle, segons Machado: Estic convençut que, aquestes petites variacions m’ajudaran al fet que el meu pilotatge sigui més efectiu.

Les tres mànegues de qualificació disputades van ser la confirmació que Machado tenia raó. En les tres es va repetir el mateix guió: Excel·lent sortida del pilot andorrà que es mantindria com a líder de la competició durant les 10 voltes disputades. Així doncs només van canviar els rivals que van posar tota l’obstinació a llimar distàncies amb Machado, però no el van aconseguir.

En la Carrera res va canviar, es va mantenir la mateixa línia que en les mànigues de qualificació i Machado va ser l’únic líder durant les 20 voltes disputades pesi a l’esforç del pilot britànic Elliot Shaw, que ho va intentar fins a l’últim instant de la final.

Satisfacció en el box del Valtex Racing Team, pel triomf de prestigi aconseguit en Lonato, segons el pilot de l’ACA Esport: Sempre és satisfactori pujar a l’esglaó més alt del podi i més en una competició de tant prestigi com la ROK CUP Superfinal. Sens dubte, les sensacions són diferents de les del 2018, quan vam aconseguir el primer triomf, però guanyar sempre és motiu de satisfacció, tant per a mi com per a l’equip.

La temporada del kàrting a Itàlia encara no ha acabat i per tant Alex seguirà en mode-competició, com a mínim, un mes més, aquest és el motiu: No hi ha dubte que ens hem de mantenir en plena forma, almenys, fins al primer cap de setmana de novembre, per a disputar amb les màximes garanties d’èxit el Trofeu delle Industrie, una competició de gran nivell que es disputa a Itàlia a final de cada temporada. Esmentar que enguany se celebra la 49a, edició.

Cal destacar que el Trofeu delle Industrie forma part, conjuntament amb el Trofeu Andrea Margutti que es disputa a principis de temporada, del Trofeu Parma Motorsport. Les opcions de Machado d’aconseguir el Parma Motorsport tenen una base sòlida. Cal recordar que en l’Andrea Margutti del passat mes de maig va obtenir la segona posició.

Els dies 6 i 7 de novembre es disputarà el Trofeu delle Industrie en el mateix escenari en el qual va disputar el ROK CUP Superfinal, és a dir, el Circuit South Garda kàrting de Lonato a la regió de Brescia a Itàlia.