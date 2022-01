Albert Llovera abandona el Dakar

Albert Llovera s’ha retirat del ral·li Dakar després de no poder reparar les suspensions del camió. El pilot ha comunicat la notícia en l’etapa de descans d’aquest diumenge.

Aquest ha estat un Dakar farcit de problemes per a Llovera, després de bolcar el camió en l’etapa pròleg i patir més problemes en l’etapa 4.

L’equip ha treballat fins a darrera hora per intentar prendre la sortida, però finalment no ha estat possible pel mal estat de les suspensions.

El pilot s’acomiada així del ral·li més dur del món amb l’espineta clavada de no haver-lo acabat.