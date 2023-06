Alàs ja prepara les falles per a la Nit de Sant Joan

Les falles d’Alàs (RàdioSeu)

Els veïns del municipi d’Alàs es troben des de fa dues setmanes cada dissabte a la tarda al centre cívic de la població per a preparar les falles que es baixaran des de l’ermita de la Mare de Déu de les Peces, la nit de Sant Joan. L’activitat s’organitza en uns tallers oberts a tothom, on apliquen els aprenentatges dels dos anys anteriors per a dissenyar els millors models que garanteixin la seva encesa durant tota la baixada i, alhora, tinguin una major facilitat a l’hora de manipular-los. Prèviament, el veïnat va fer una sortida al peu de la serra del Cadí per a aplegar el material necessari per a poder engegar els tallers.

La baixada de les falles d’Alàs arribarà enguany a la seva tercera edició, amb l’esperança que les pluges dels darrers dies creïn unes condicions favorables per a permetre el seu desenvolupament íntegre, a diferència de l’any passat, que la secada i la calor extrema van recomanar restringir l’encesa a l’interior del nucli.

En aquesta edició, es preveu una participació més activa dels més menuts, responent a una demanda dels pares i les mares, així com a la importància de començar a incorporar a la festa al col·lectiu de persones que hauran de garantir la seva continuïtat en el futur.

La baixada de les falles d’Alàs és l’únic esdeveniment d’aquestes característiques que se celebra a la comarca de l’Alt Urgell, i el de més recent incorporació al calendari de les baixades de falles del Pirineu, per bé que la celebració es basa en l’evidència documental més antiga de l’existència de falles al Pirineu, d’acord amb un document que parlava de les falles d’Alàs i de la veïna població de Torres ja l’any 1543.