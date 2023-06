Vacunes i geriatria: Noves conferències organitzades per la SAC

Una persona tenint cura dels peus d’una dona gran (arxiu)

La Societat Andorra de Ciències (SAC) segueix programant diferents activitats. Per a aquesta setmana vinent ha anunciat la celebració de dues conferències: una relacionada amb les vacunes i, l’altra, sobre el present i el futur de la geriatria. Ambdues, aniran a càrrec de professionals en la matèria.

Dilluns 19 de juny del 2023

Conferència

“Producció de vacunes en vegetals: aplicació a la vacuna per la Covid-19”

A càrrec de Teresa Capell i Capell, doctora en farmàcia, bioenginyera i catedràtica del departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida

A les 8 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, a Andorra la Vella.

La Dra. Capell posarà en relleu com poden produir vacunes en plantes, fins i tot en la del tabac, i com s’han utilitzat en la vacuna per a la covid19.





Dimecres 21 de juny del 2023

Conferència

“Present i futur de la Geriatria”

A càrrec de la Dra. Eva Heras i Muxella, metgessa especialista en medicina interna i diplomada en Geriatria, cap del servei d’Envelliment i Salut de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

A les 8 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural, La Llacuna, a Andorra la Vella.

La Dra. Heras donarà a conèixer què s’està fent a Andorra per a la salut de la gent gran i els projectes de futur.