Ajornat el concert d’El Pot Petit de la Temporada 2020 de l’Auditori Nacional d’Andorra

El Ministeri de Cultura i Esports, per motius de seguretat i responsabilitat vistes les noves mesures excepcionals adoptades pel Govern per frenar els contagis de la COVID-19, ha decidit posposar el concert infantil d’El Pot Petit previst per al proper 24 d’octubre i programat dins la Temporada 2020 de l’Auditori Nacional d’Andorra.

A l’espera de l’evolució de la pandèmia per fixar una nova data per al concert, es retornaran els imports de les entrades venudes. Per a qualsevol aclariment o complement d’informació respecte a la devolució de les entrades, es pot contactar amb el Ministeri de Cultura a través de l’adreça cultura@govern.ad.