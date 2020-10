Mor un pacient ingressat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell per COVID-19

Un dels pacients d’edat avançada i amb patologies prèvies que romania ingressat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell per COVID-19 ha mort aquestes darreres hores, per complicacions derivades de la malaltia. Des del centre mèdic urgellenc han lamentat aquesta defunció, la segona que hi ha a la capital alturgellenca en l’actual segona onada de la pandèmia, i han tramès el condol als familiars.

A l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, el nombre de persones aïllades a domicili -per la condició de contactes estrets de positius- és ara de 42, després que les darreres vint-i-quatre hores han iniciat la quarantena 25 veïns més. Paral·lelament, el nombre de casos actius amb seguiment domiciliari és de 16, dos més que el dia anterior. El Sant Hospital té ara un ingressat per coronavirus.

Aquest decés ha coincidit amb una jornada en què el risc de rebrot experimenta un nou increment a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu: ara està a 415. un increment de més de 55 punts respecte al dia anterior i de gairebé 100 en comparació amb ara fa dos dies. Pel que fa a la taxa de reproducció del virus a una setmana (Rho7), es manté pràcticament igual i està a 1,87. Al conjunt de l’Alt Urgell, el risc de rebrot també puja i se situa a 263.

Per tot plegat, es manté la crida del personal sanitari per mantenir les mesures elementals de prevenció del coronavirus: ús de la mascareta en espais públics, distància d’almenys 1,5 metres entre persones, neteja freqüent de mans, prioritzar els espais oberts i evitar les aglomeracions de gent.