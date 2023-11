Ajornada la inauguració de la mostra de Naiara Escabias

Cartell amb les noves dates de l’exposició de Naiara Escabias a l’Institucional (La Xarranca)

Aquest divendres s’hagués hagut d’inaugurar l’exposició “Caminant. Els meus refugis”, de l’artista Naiara Escabias Oferil. En un principi havia d’estar ja a l’abast del públic a L’Institucional, la nova seu de l’agrupació de creadors d’art La Xarranca, al Parc Central d’Andorra la Vella. Però, hi ha canvis per motius de força major.

Segons assenyalen des de La Xarranca, la mostra s’ha hagut d’ajornar a causa d’unes obres que han començat aquesta setmana just davant del local dels artistes. D’aquesta manera, la inauguració de l’exposició passa al divendres, dia 15 de desembre, a les 19 hores. Els treballs de Naiara Escabias romandran exposats fins al 26 de gener a L’Institucional.

Naiara Escabias Oferil, és fotògrafa i artista visual. La seva obra és un testimoni de la profunda connexió amb la natura, la seva gran sensibilitat i el seu viatge d’autoconeixement a través de l’art. El seu enfocament principal es troba en l’àmbit de la fotografia de paisatge, on captura amb habilitat la bellesa impressionant de la natura. Però, ella no s’atura aquí. La seva cartera s’amplia per a incloure autoretrats que ofereixen una visió íntima de les seves pròpies emocions i el procés d’autodescobriment. També explora la dinàmica del moviment, l’essència de l’art, la perspectiva de la feminitat i la vida d’altres artistes a través de la seva lent. La seva obra és una celebració de les profundes capes de l’existència.

El seu recorregut artístic també ha estat testimoni de l’exitosa exposició individual de la seva obra “JO” el febrer de 2022 a Andorra i a Sabadell el març del 2023. Enguany presenta la seva nova obra “Caminant. Els meus refugis” a Andorra, oferint una nova perspectiva sobre la seva exploració d’ella mateixa a través de la natura i l’art.

Els èxits artístics de Naiara es destaquen per la seva participació en exposicions col·lectives de fotografia a Andorra i Barcelona. No obstant això, és la seva participació en la prestigiosa exposició “Andorra en una ullada” l’any 2023 la que realment ha marcat una fita significativa en la seva carrera. Aquesta notable exposició, que viatja per Europa (Madrid, París, Lisboa, Brussel·les, Estrasburg, Gènova, Viena) i es dirigeix a Nova York, mostra la particular visió de Naiara pel que fa al paisatge i també amb la peça “La cara oculta de la lluna” donant visibilitat a parts ocultes de la feminitat.

Són de remarcar els premis obtinguts: Guanyadora en la seva categoria del Premi Sergi Mas el 2022; finalista en el concurs de FEDA “una mirada sostenible” el 2022; primer premi en la Marató Fotogràfica Pep Aguareles 2021 i destaquen també els diferents premis en diverses edicions del concurs

Talentejant (2013, 2015, 2019 i 2021).

“Caminant. Els meus refugis”, és un viatge analògic per boscos, camins i costa capturat amb Polaroid. En un any desafiant, el refugi de Naiara ha estat anar a la natura, fotografiar-la i transferir-la sobre paper amb la tècnica del “Lift” de Polaroid, creant un vincle amb cada espai i la seva imatge.

Cada fotografia és una connexió única amb la natura i la via d’escapament de l’artista, que va aprendre a abraçar la incertesa, alliberar-se del control del resultat i apreciar la singularitat de cada moment i de cada peça de l’obra durant el procés de creació.