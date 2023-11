Gregorio Luri ofereix a la Seu la xerrada ‘Diàleg sobre les preocupacions dels docents’

Cartell anunciant la xerrada del filòsof Gregorio Luri a la Seu

La Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell acollirà dilluns vinent, 27 de novembre, la xerrada “Diàleg sobre les preocupacions dels docents”, a càrrec del mestre, pedagog i filòsof Gregorio Luri. L’acte està previst a les sis de la tarda i és obert al públic en general.

Les persones que vulguin assistir-hi poden inscriure’s a través d’un formulari a Internet. D’altra banda, els temes i neguits que es vulguin fer arribar al conferenciant es poden enviar a l’Instagram del Servei Educatiu de l’Alt Urgell.

Gregorio Luri Medrano (Azagra, 1955) és doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències de l’Educació, premi extraordinari de llicenciatura en Ciències de l’Educació i premi de doctorat en Filosofia. Luri ha treballat com a mestre de primària, professor de filosofia en batxillerat i professor universitari.

L’autor navarrès ha publicat diversos textos de caràcter filosòfic. És coordinador del volum La raó del mite (2000) i ha escrit Procés de Sòcrates (1998), Biografies d’un mite (2001) i Guia per a no entendre Sòcrates (2004). També ha publicat L’escola contra el món (2008), on fa un repàs als temes polèmics de l’educació des d’una òptica crítica i optimista; Val més educar. Consells als pares sobre el sentit comú (2014) i Seguint les passes dels almogàvers (2014). Els seu darrer llibre és Elogio de las familias sensatamente imperfectas (2017). Actualment col·labora com al diari Ara.