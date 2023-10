Així, serà difícil. FC Andorra 0 – Saragossa 1

Imatge del partit Andorra – Saragossa -0 a 1- (FC Andorra)

Nou partit a la segona divisió i nova derrota (0-1) per a l’FC Andorra que s’està aliant amb les adversitats en aquest inici de campionat a la lliga SmartBank. Els tricolors, escadussers en atac i exhibint dèficits en aquesta faceta, res han pogut fer per a superar l’únic gol del rival, el Saragossa, qui tampoc es pot dir que hagi estat sobrat ofensivament.

El matx, en línies generals, no ha resultat entretingut per als aficionats fidels que fan caliu a l’Estadi Nacional. Uns seguidors (2.521 avui dijous) que han vist com, Rubén Bover, tot just als 19 minuts de l’encontre, no sabia mesurar el seu joc i es guanyava la tarja vermella. Per a fer-s’ho mirar perquè era massa càstig per als seus companys que haurien de “remar” tot el que restava de partit -moltíssim- amb un home menys.

No ha trigat el conjunt aragonès en aprofitar-ho i avançar-se en el marcador amb una diana de Mollejo al minut 37. A partir d’aquí, ho han intentat els d’Eder Sarabia, fins al punt que el tricolor Scheidler ha rematat dues pilotes al pal, però si l’esfèrica no entra… Malament rai.

Al final, malauradament, el que compta és que l’FC Andorra suma una nova derrota, que l’equip no genera massa ocasions i, si les fa, no les aprofita. També hi ha altres petits detalls que s’han de polir, com l’expulsió de Bover, per exemple.