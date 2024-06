Afers Socials centra la seva acció en l’habitatge i en donar suport a la gent gran i a les persones amb discapacitat

Una parella de padrins (SFGA)

Facilitar el manteniment de l’habitatge de lloguer a les persones que tenen més dificultats, col·laborant en el pagament de la mensualitat de la renda, i continuar millorant el benestar de la gent gran, ampliant l’oferta sociosanitària concertada al país. Aquests són dos dels grans pilars del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, que durant el 2023 també va centrar la seva acció en donar suport a les persones amb discapacitat o en l’atorgament d’ajuts econòmics ocasionals.

“Les dades demostren el compromís ferm del Govern amb la ciutadania”, ha afirmat la titular de la cartera Trini Marín en la roda de premsa de balanç de 2023 del departament d’Afers Socials; que també ha comptat amb la participació de la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i del director del departament, Joan Carles Villaverde.





Compromís amb els ajuts a l’habitatge de lloguer

Entrant al detall, el 2023 es van atorgar un total de 5.008.012,79 euros en ajuts a l’habitatge de lloguer (un 36,5% més que el 2022), que es van repartir entre 2.190 usuaris (un 21% més que el 2022). Marín ha apuntat que l’augment de la despesa i dels usuaris de l’ajut a l’habitatge de lloguer s’explica per “la determinació del Govern per a donar suport a la ciutadania davant d’una de les principals problemàtiques del país”. I és que, tal com ha destacat la ministra, moltes més persones es poden beneficiar d’aquest suport econòmic gràcies a la disminució dels requisits per a accedir-hi. Una disminució que l’Executiu va aprovar el 2022 i que ha anat mantenint any a any. “Del total de 2.190 usuaris de 2023, 745 han pogut demanar l’ajut gràcies a la flexibilització”, ha assenyalat, especificant que aquests usuaris representen 1.511.871,71 euros del liquidat l’any passat en aquest concepte. És a dir, s’ha ampliat l’abast del programa d’ajuts per a arribar a més població.

Es recorda que la flexibilització inclou –entre altres coses– la reducció del període de residència legal i efectiva a Andorra de cinc a tres anys; incrementa el topall d’ingressos per a poder beneficiar-se de l’ajut d’1,2 a 1,3 vegades el Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) personal o familiar i, a més, augmenta el percentatge de participació en l’import de la renda mensual del 30% al 35% i per als col·lectius prioritaris del 35% al 40%.

“És important emfatitzar que els ajuts a l’habitatge de lloguer formen part de tota l’acció que el Govern està desplegant en aquesta matèria, complementant la compra i construcció d’edificis destinats a lloguer a preu assequible i d’altres polítiques”, ha afirmat Trini Marín.





Suport al col·lectiu de la gent gran

D’altra banda i pel que fa a una de les altres prioritats d’Afers Socials, la gent gran, la ministra ha apuntat que es treballa per a continuar millorant el benestar d’aquest col·lectiu i per a garantir una vellesa digna. En aquest sentit, Marín ha subratllat que s’actua des de dos eixos: els centres sociosanitaris i l’atenció individualitzada a la llar a través del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). En el primer cas, Afers Socials va cloure el 2023 amb 232 places concertades en règim de 24 hores als centres sociosanitaris, un 61% del total de places disponibles al país. Aquesta xifra, de fet, ja s’enfila fins a les 258 places concertades del total, un 68%, a data d’avui. Pel que fa a l’oferta en centres de dia, a tancament del 2023 hi havia 110 places concertades, un 76% del total de 145 d’aquesta tipologia de places ofertes a Andorra. La despesa total vinculada a la globalitat de places concertades de l’any 2023 – 342 sumant 24 hores i de dia– ha estat de 4.638.054,60 euros.

En relació amb el SAD, el 2023 es va tancar amb 62 usuaris, un 48% més que l’any anterior. “Aquest increment ens indica que es tracta d’un servei que es va consolidant”, ha apuntat Joan Carles Villaverde.

Sobre la gent gran sobresurt també la pensió de solidaritat, que s’adreça a persones de 65 anys o més, amb residència legal i efectiva al Principat durant un període mínim de 10 anys abans de complir els 65 anys, i que una vegada arribada a aquesta edat, els seus ingressos personals i familiars no arribin al topall del salari mínim mensual o del LECS individual. El 2023 va cloure amb un total de 1.245 pensions atorgades, que representen 7.845.365,84 euros (un import mensual mig de 525,12 euros per usuari).





Al costat de les persones amb discapacitat

En referència a les persones amb discapacitat, que també es poden beneficiar del SAD, a tancament del 2023 la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) tenia un registre on constava un total d’1.764 persones valorades amb un grau de menyscabament superior al 33%, de les quals 314 s’hi van incorporar al llarg de l’any.

D’entre el suport que el Govern dona a aquest col·lectiu, Villaverde ha exposat que l’Executiu afilia a la seguretat social com a cotitzant directe a les persones amb discapacitat a partir dels 18 anys i fins a la jubilació. Durant el 2023 es van realitzar 36 afiliacions noves, arribant al total de 359 persones que gaudeixen d’aquesta afiliació. Una xifra que l’any passat va representar una despesa d’1.128.502,49 euros.

En paral·lel, Afers Socials gestiona les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat, sempre que tinguin un grau de menyscabament atorgat per la CONAVA d’almenys el 60% i acreditin altres condicions. El 2023 es va tancar amb un total de 343 pensions atorgades (un 10% més que l’any anterior), que van suposar una despesa de 4.266.532 euros.

Joan Carles Villaverde també s’ha referit al programa Vida Independent, que està format pel projecte ‘Vull emancipar-me” (el 2023 va ajudar 5 joves), pel projecte ‘Me’n vaig a casa meva’ (19 persones ateses el 2023) i per l’assistent personal (3 persones beneficiades el 2023). Són iniciatives que donen suport i seguiment a les persones amb discapacitat al llarg del procés d’iniciar una vida fora de la llar familiar, promovent la seva autonomia i inclusió social.

A més, el director d’Afers Socials ha remarcat la importància de les formacions relatives als drets de les persones amb discapacitat, que es duen a terme des del Ministeri i que s’adrecen als agents de l’administració pública, així com a qualsevol entitat o institució que ho sol·liciti. Des de l’any 2017 s’han format 1.412 persones, de les quals 328 ho van fer l’any passat.





Atenció a les persones i a les famílies

Sobre el Servei social d’atenció primària –que compta amb una xarxa de treballadors socials distribuïts per totes les parròquies per tal de detectar situacions de risc o vulnerabilitat, així com garantir una atenció propera–, Villaverde ha explicat que el 2023 va cloure amb un total de 2.042 usuaris atesos, dels quals 1.653 van ser d’atenció continuada i la resta, 389, d’atenció puntual. Del perfil dels d’atenció continuada, hi ha un clar predomini de les famílies unipersonals (44% del total) i monoparentals (29% del total) sobre la resta.





Ajuts econòmics ocasionals i altres prestacions

Del balanç del departament d’Afers Socials també es destaquen els ajuts econòmics ocasionals, que s’adrecen a persones o famílies i estan destinats a finançar les despeses derivades de l’atenció a necessitats puntuals. L’any passat es van atorgar 2.875 ajuts, que van beneficiar 762 llars (un 7,7% menys que el 2022) i van suposar una despesa de 3.245.123 euros (un 4,3% menys que el 2022).

Finalment, en la prestació familiar per fill a càrrec s’ha liquidat 1.361.511,10 d’euros el 2023 i 317.646,75 euros en concepte de prestació per desocupació voluntària.