Afers Socials atén prop de 500 famílies

493 famílies reben atenció i ajudes per patir situacions de precarietat en el marc de la crisi provocada per l’emergència sanitària. En total fins aquest dimarts s’han resolt 135 ajuts econòmics urgents per fer front a despeses bàsiques per un valor de 199.000 euros. També s’han donat 30 ajuts per desocupació i 162 targetes de prepagament per necessitats bàsiques.