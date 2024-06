Afectacions de trànsit als túnels de Sant Antoni, la Pedrera i Pont Pla aquesta matinada de divendres

Els túnels afectats són els de Sant Antoni, la Pedrera i Pont Pla (Mobilitat)

El servei de Mobilitat informa a través de les seves xarxes socials que de les 00h fins a les 05h d’aquesta matinada de divendres, els túnels de Sant Antoni, la Pedrera i Pont Pla, romandran tancats en sentit sud per uns treballs de pintura que s’han de realitzar. El trànsit de baixada d’Ordino i la Massana es desviarà pel Túnel de les Dos Valires.

Per altra banda, Mobilitat recorda que aquest cap de setmana, en especial diumenge, s’espera un important volum de trànsit a la CG2, a l’altura d’El Tarter amb motiu de l’Andorra Mountain Festival. Es demana d’anticipar o posposar els desplaçaments per la zona. També s’aconsella utilitzar el transport públic -es reforça la línia L3 el dissabte a la nit i s’activa tot el diumenge-. També es recomana compartir vehicle tot recordant que hi ha aparcament al voltant del Tarter, a Incles i a Soldeu on s’hi habiliten 6 busos llançadora.