Adjudicats els treballs d’embelliment d’un nou tram del passeig del Riu d’Escaldes-Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany ha adjudicat les obres de reforma i embelliment d’un nou tram del passeig del Riu per 83.660 euros. Els treballs es duran a terme entre el carrer de la Constitució i l’edifici de l’Espai Jovent del Prat del Roure, concretament fins al vial del carrer Esteve Albert.

En total seran 340 metres lineals que es pavimentaran segons el reglament per a la construcció de voravies. Abans s’haurà de retirar el panot de pissarra i la rajola de riu existents. A més pavimentar-ho, s’instal·laran bancs nous, expenedors de bosses per a gossos i papereres.

El termini d’execució de les obres és de sis setmanes i es preveu que estiguin enllestides a finals d’any.

Aquests treballs són la continuïtat de la fase 1 de reforma i embelliment del passeig del Riu i s’han impulsat pel mal estat en què es troben aquestes voravies.

Per altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany també ha convocat un concurs per a la contractació d’un enginyer d’instal·lacions perquè porti a terme la redacció del projecte elèctric, de climatització i seguretat contra incendis i direcció de l’obra de reforma de les plantes 4a i -3 de Casa Comuna. El termini de presentació de les ofertes finalitzarà el dia 5 de novembre de 2021, a les 15 hores. La previsió és que els treballs s’iniciïn l’any que ve i tenen per objectiu posar al dia les instal·lacions de l’edifici comunal per garantir un millor servei a la ciutadania.