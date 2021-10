L’ocupació hotelera es manté estable en l’espera de l’arribada del pont del Pilar

L’ocupació hotelera es manté estable entorn del 60 i 70% en cap de setmana des de la finalització de les vacances d’estiu i l’inici del curs escolar el passat mes de setembre.

Així es desprèn de les dades facilitades per la Unió Hotelera (UHA), en les quals s’indica que al llarg de la setmana del 27 de setembre al 3 d’octubre l’afluència als establiments hotelers del país s’ha mantingut per sobre del 40%, concretament un 41,65%, i durant el cap de setmana un punt per sobre del 60% (61,68%).

En aquest sentit, el director de la patronal hotelera, Jordi Pujol, afirma que encara que hagin disminuït força, “són unes xifres semblants a aquesta època de l’any en exercicis anteriors”. Així, comenta que a l’espera de l’arribada del pont del Pilar, el normal “sol ser estar per sobre del 50 o 60% els caps de setmana i entre el 40 i 50% entre setmana“, per la qual cosa considera que l’ocupació es manté dintre de la línia “normal”.