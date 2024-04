Activitats i programes per a impulsar el desenvolupament local al Pallars Jussà

El Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal del Pallars Jussà (Diputació de Lleida)

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, acompanyat del director del servei, Ramon Boixadera, han presentat davant el Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal del Pallars Jussà, les activitats i programes que porta a terme el Patronat per promoure la creació d’empreses locals, la innovació i la competitivitat empresarial. Verdú —que ha estat rebut pel president del consell, Ramon Jordana— s’ha reunit amb la pràctica totalitat dels alcaldes de la comarca.

Durant la trobada s’han exposat els recursos i serveis disponibles per als ens locals a través del catàleg de serveis del Patronat, entre els quals s’inclou, des d’aquest primer trimestre, l’Oficina de Suport de Projectes Europeus (OSPE), un servei d’acompanyament als ajuntaments de menys de 5.000 habitants, i en especial els de menys de 2.000 habitants, en tots els tràmits per a optar a fons europeus, des de la identificació de les oportunitats fins als tràmits burocràtics, la recerca de finançament o els certificats de justificació.

També s’han presentat els resultats del Punt d’Atenció Globalleida del Pallars Jussà, que té com a objectiu reforçar el suport a l’emprenedoria i al teixit empresarial de la comarca i donar suport a activitats de formació i accions, vinculades a la promoció econòmica, en el centre empresarial ubicat a Tremp. Aquest Punt d’Atenció és un dels 14 Punts que configuren aquesta xarxa.

Així, l’any 2023 es va ajudar a elaborar 35 plans d’empresa que han generat la creació de 21 nous negocis. Pel que fa al programa Reempresa, dels 15 casos atesos, 7 han estat d’èxit. S’ha ajudat en el procés de consolidació a 20 empreses i més de 250 persones han participat en accions d’orientació i sensibilització.

Jordi Verdú ha recordat que la Diputació de Lleida treballa des del 2019 amb la finalitat de transformar el model econòmic del conjunt del territori, per tal de fixar i atraure població i el seu talent que assegurin precisament el benestar a les properes generacions, promocionant i retenint el talent lleidatà. “Aquesta iniciativa busca facilitar l’accés dels municipis als recursos necessaris per al seu desenvolupament econòmic i social”, ha dit. En aquest sentit, ha afegit que “el Consell d’Alcaldies representa una oportunitat per a la cooperació entre institucions i la dinamització de la comarca, treballant conjuntament amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida per al benefici de tots els habitants del Pallars”.

També ha assegurat que “és un encert disposar d’aquesta xarxa de punts de referència comarcal, clarament identificats, amb un servei d’atenció integral de qualitat des del sector públic a empresaris i emprenedors. I els resultats que hem presentat aquí evidencien la utilitat d’aquest servei que es consolida com un referent de suport a l’emprenedoria i empresa en el conjunt del territori”.

Per la seva part, Ramon Jordana ha explicat que és un encert disposar d’un punt de referència comarcal, clarament identificat, amb un servei d’atenció integral de qualitat des del sector públic a empresaris i emprenedors, per tal de contribuir a la transformació econòmica de les Terres de Lleida Pirineu i Aran. S’ha mostrat molt satisfet dels resultats obtinguts a través del Punt d’Atenció Globalleida del Pallars l’any 2023.