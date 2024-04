El Debat d’Orientació Política se celebrarà del 12 al 14 de juny

Reunió de la Junta de Presidents de grups parlamentaris (Consell General)

La Junta de Presidents de grups parlamentaris, reunida aquest dimarts a la tarda, ha acordat que el primer Debat d’Orientació Política (DOP) d’aquesta legislatura tingui lloc del dimecres 12 al divendres 14 de juny. El debat s’iniciarà amb la intervenció inicial del cap de Govern, Xavier Espot, dimecres 12 de juny, a les 16 hores.

La primera intervenció dels grups parlamentaris i del conseller no adscrit tindran lloc el dijous, 13 de juny a partir de les 9.30 hores. Aquest mateix dia, a partir de les 16 hores, s’obrirà el torn de rèplica per part del cap de Govern. En aquest punt, els grups parlamentaris i el conseller no adscrit tindran un temps proporcional a l’emprat pel cap de Govern en les seves intervencions. Un cop acabades les intervencions s’obrirà un termini perquè els grups parlamentaris puguin presentar les seves propostes de resolució. Finalment, divendres 14 de juny a partir de les 9.30 hores es procedirà a la votació de les propostes de resolució.





Pel que fa al calendari de sessions s’han establert les següents dates:

Dijous 11 d’abril, a les 16 hores, sessió de preguntes, els consellers generals tenen fins aquest dimecres, a les 13.30 hores, per a poder presentar preguntes urgents.

Dijous 25 d’abril, a les 16 hores, sessió ordinària en la qual es debatrà la presa en consideració de la Proposició de llei del Raonador del Ciutadà del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i el Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial.





També s’han reservat les següents dates durant aquest període sessions:

Dijous 2 maig (sessió de preguntes), dijous 9 de maig (ordinari), dijous 30 de maig (ordinari), dijous 20 de juny (sessió de preguntes), dijous 11 de juliol (ordinari).





La Comissió Legislativa d’Economia serà l’encarregada de l’habitatge

La Junta de Presidents ha acordat que sigui la Comissió Legislativa d’Economia l’encarregada de tractar tots els aspectes relacionats amb l’habitatge, fins ara ho havia tractat la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat.

D’aquesta manera, serà la Comissió Legislativa d’Economia la que decidirà en quina data compareixerà, a petició pròpia, Josep Maria Pla, president de l’Institut de l’Habitatge, per a explicar els acompliments de l’organisme al llarg del 2023 i els projectes en curs.

Per a acabar, la Junta de Presidents ha acordat tornar a reunir-se el dimarts, 14 de maig, a les 16 hores.