Acord d’associació: Espot intensificarà el diàleg polític amb Šefčovič

Xavier Espot i Maroš Šefčovič, vicepresident executiu de la Comissió Europea (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha traslladat al vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, el posicionament d’Andorra en la negociació de l’Acord d’associació amb l’UE, en particular en els àmbits de la lliure circulació de les persones i de les telecomunicacions.

La trobada d’avui dimecres, 6 de setembre, ha servit per a refermar el compromís de cloure en els propers mesos un acord que satisfaci les dues parts, tenint en compte les especificitats d’Andorra.

La Comissió Europea ha assegurat que el mandat de negociació en l’àmbit financer no s’ha modificat i que presentarà una proposta, tal com estava previst, a la propera ronda de negociació.

Aquest setembre s’inicia un tram crucial de les converses de l’acord sobre aspectes d’abast més polític on cal concretar com es desplegarà la lliure circulació de les persones, i com es regularan les telecomunicacions i els serveis financers.

Xavier Espot ha manifestat que “agraïm la voluntat de la Comissió Europea de buscar solucions que satisfacin els interessos i anhels d’Andorra. Queden alguns elements complexos i importants que requereixen de tota l’atenció en aquest darrer tram de negociació.”

Tant el cap de Govern com el vicepresident han convingut fer un nou punt de situació a finals del mes d’octubre. Després de la reunió d’avui dimecres, tindrà lloc una ronda de negociació mensual fins a finals del 2023.

A la reunió d’avui, també ha assistit el secretari d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, així com l’ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Esther Rabasa.