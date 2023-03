Abús i assetjament sexual en l’esport

Omar El Bachiri. Psicòleg

Malauradament, no es un fet aïllat i cada vegada veiem més casos, en els mitjans de comunicació, a esportistes adults que denuncien aquests fets. Gent que en el moment dels abusos eren menors d’edat i que per por, vergonya o fins i tot, per desconeixement dels seus drets no van denunciar als agressors. Paral·lelament, hi ha qui també en aquell moment ho trobava normal, entenia que les conductes sexuals dels seus agressors formaven part dels entrenaments o que eren el preu a pagar per a estar a l’elit, en el club o federació dels seus somnis i, per això mateix, mai van denunciar la situació.

Han hagut de transcórrer molts anys per a adonar-se de la transcendència, de la importància i de la il·legalitat d’aquest comportament assetjador i abusiu per part de l’equip tècnic o de qualsevol membre d’entre ells. Ara, com s’aconsegueix que el menor estigui callat i no digui res als seus pares? Doncs, la resposta la trobem en la por i/o les amenaces que rep per part del agressor. Per una banda, està la por a perdre els privilegis que comporta formar part d’una federació o club de tant nivell i, per l’altra, està la por a defraudar als pares, associen denunciar amb haver d’abandonar l’esport i trencar les expectatives dels seus progenitors.

Això últim es deu a que molts pares exigeixen massa als seus fills i sense voler provoquen que els infants interpretin que la victòria s’aconsegueix a qualsevol preu, perdent de vista l’objectiu principal de l’esport, la diversió i l’aprenentatge de noves maneres de pensar per a superar els obstacles i, així, enfortir l’autoestima. Referent a les amenaces, estan dirigides cap a la decepció als pares, l’agressor coneix molt bé el vincle familiar entre ells i se n’aprofita per fer mal d’aquest costat. D´altra banda, quant a la por, és degut a que els infants basen el seu futur o benestar en la competició, sense ella no se senten realitzats i aquí és on els pares els han de fer entendre que és una etapa més de la seva vida i que han de prioritzar els estudis.





