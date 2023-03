La CASS proposa augmentar, com a molt, el 7,1% de les tarifes mèdiques que és el que correspon a l’IPC

Un professional sanitari. Foto: ARXIU

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) informa que en la sessió d’aquest dimarts, 28 de febrer, s’han acordat els següents punts:

1. Actualització de les tarifes dels centres estrangers amb conveni

El consell d’administració aprova l’actualització de les tarifes dels centres estrangers amb conveni amb la CASS. Es valora molt positivament el servei oferts per aquests centres als assegurats de la CASS. Els Centres amb conveni són St. Joan de Déu, Lleida – Almacelles, St. Joan de Déu – hospital infantil i CETIR.

2. Proposta tarifes 2023 de professionals dels actes efectuats pels metges, els odontòlegs i els auxiliars mèdics

Es presenta al consell d’administració la proposta de decret de tarifes de professionals de la salut dels actes efectuats pels metges, els odontòlegs i els auxiliars mèdics, per a l’exercici 2023, proposat pel Ministeri de Salut.

El consell d’administració en el seu informe manifesta que l’increment de tarifes d’aquests professionals de salut s’hauria de correspondre amb l’increment de l’IPC d’un 7,1% de forma generalitzada. Pel que fa a les visites no presencials, el consell d’administració es referma en el seu criteri formulat anteriorment, que aquestes tarifes haurien de ser com a màxim un 60% de les tarifes de les visites presencials. També es posa de manifest que alguns actes d’anàlisis estan sobrevalorats i s’haurien de revisar a la baixa.

3. Informe del decret pel qual s’estableix les condicions de finançament dels centres terapèutics i educatius amb ingrés per a menors d’edat obligats, amb trastorns mentals, de conducta i addiccions

Govern informa al consell d’administració de la propera publicació d’un Decret de regulació dels convenis amb la tipologia de centre terapèutic i educatiu.

La proposta de decret dona compliment a l’encomana del Consell General de data 6 d’octubre del 2022 d’establir el percentatge de copagament en el 10% a les famílies dels pacients. Aquests tipus de centres no son centres hospitalaris, encara que es tracti de centres amb residència durant el tractament. Per als centres hospitalaris ja existeixen convenis amb la cobertura establerta del 90% com a mínim.

La modificació plantejada en la proposta de decret preveu que en els convenis específics es fixi la distribució del finançament de les prestacions. Aquest decret no hauria de tenir implicacions en la part de la tarifa que s’ha d’aplicar a la CASS, atès que aquesta s’ha de correspondre a la càrrega sanitària que correspongui.

4. Noves tarifes centres socio-sanitaris 2023

El Govern d’Andorra ha enviat la comunicació per a la revisió del Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social” pel que fa al servei de mitjana estada assistencial i de centre de dia assistencial que poden oferir els centres sociosanitaris. Dita comunicació ha estat revisada i posteriorment enviada per la Comissió de Cartera de Serveis a la CASS.

Es presenten dues prestacions des de la comissió de Cartera Serveis del Ministeri Salut del Govern d’Andorra:

. Atenció de mitjana estada assistencial en centres sociosanitaris

. Centre destinat a pacients amb un grau de dependència (GDA) de nivells 3, 4 o 5 que presenten incapacitat funcional o malalties cròniques degeneratives o de llarga evolució i que requereixen recuperació funcional intensiva o control i alleujament de símptomes

La valoració de la Comissió de Cartera de Serveis (CCS) ha estat favorable. La valoració de la CASS considera també favorable l’informe de la CCS. El consell d’administració accepta aquestes prestacions amb l’entrada en vigor a la data de l’1 de maig del 2023.

5. Aprovació de diverses licitacions

El Consell d’Administració aprova les següents licitacions: