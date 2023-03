Consells per als cadells en els seus primers dies a casa

Un cadell que ha tombat una torreta (iStock)

Els primers dies del cadell a casa són una miqueta especials. I no sols per a ell, que ha d’adaptar-se i aprendre el què pot i què no fer dins de casa. També ho és per a la seva família, que ha d’introduir una sèrie de canvis en la seva rutina diària per a atendre les necessitats del cadell. A més, en alguns casos, és necessari fer modificacions en el pis o casa perquè el ca tingui el seu propi espai.

Amb els consells que compartim tot seguit, tot anirà d’allò més bé durant els primers dies del cadell a casa. Amb independència que el cadell hagi nascut a casa, o arribi per primera vegada a la llar, és important seguir una sèrie de consells per a vetllar pel seu benestar.

El primer que cal fer és fer canvis a la casa. D’aquesta manera, s’ha de retirar tot objecte que hi hagi en l’habitatge que pugui trencar-se, caure fàcilment o bé resultar perillós per al gosset per algun motiu. Així, es podrà moure per un entorn bastant segur, ja que en els primers mesos de vida tendeixen a ser una mica maldestres.

També és molt important habilitar una zona pròpia per al gos, parant esment al seu llit i àrea de descans. A més, s’ha d’organitzar la part relacionada amb el menjar per a quan sigui deslletat, o bé ja no s’alimenti per biberó.

Una altra de les claus, és acostumar als cadells al fet que segueixin unes pautes des del primer dia. Com són petits, encara moltes no podran acatar-les, però altres sí. I, a més, són convenients.

És fonamental que s’acostumi a dormir en el seu llit i no al teu i amb tu. Si adquireix el costum des de petit, tot serà molt més fàcil. Però, si vols que dormi a prop, pots posar-li el seu llit en algun racó de la teva habitació.

I, com no controlen encara l’orina i la femta, és preferible delimitar l’àrea de la casa –tancant portes de les habitacions perquè no entrin-, i col·locar paper absorbent en la zona perquè sigui més fàcil netejar-ho tot.





Per animalmascota.com