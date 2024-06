A petició del Consell d’Infants, Escaldes farà una consulta per a decidir si el dia de la parròquia esdevé festiu

Els participants del Consell d’Infants a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha celebrat el primer Consell d’Infants del mandat, que ha servit per a conèixer l’estat d’execució i validar les cinc propostes que van ser presentades i treballades en comissió pels mateixos infants. Així, els consellers representants de tots els sistemes educatius han pogut debatre i fer una avaluació acurada de totes les iniciatives gràcies a les explicacions donades per part dels representants del Comú.

Les propostes, que han estat treballades en una comissió de treball prèvia, tenen relació amb aspectes medi ambientals, sostenibles i socials. En concret, els alumnes han fet propostes per a millorar el reciclatge, mesures d’estalvi d’aigua davant la reducció de precipitacions dels últims anys, per a mantenir els espais públics nets i propostes per a ajudar a la gent necessitada. A més, de manera conjunta, els representants de les escoles dels sistemes educatius també han proposat que el dia 8 de maig, Diada de Sant Miquel d’Engolasters, sigui festiu a la parròquia.

El Comú ha donat resposta a totes les propostes i ha explicat les accions que ja es fan en aspectes com el reciclatge, l’estalvi d’aigua, les ajudes a les persones que ho necessiten o la neteja dels espais públics, i s’ha acordat seguir treballant en aquestes qüestions i fer difusió d’uns cartells que han elaborat els propis infants. Pel que fa a la proposta conjunta, la cònsol major, Rosa Gili, ha avançat que de cara a l’any vinent es vol promoure la participació de la ciutadania per a decidir si es vol que el dia 8 de maig (Sant Miquel d’Engolasters) o el 14 de juny (creació de la parròquia) sigui festiu.

La sessió d’avui dimecres ha estat conduïda per la cònsol major, Rosa Gili, i la consellera d’Infància, Maria Carriço, que han estat acompanyades, a més dels joves consellers, per la tècnica de sensibilització d’UNICEF, Mercè Miguel i diversos professors i representants dels sistemes educatius del país.