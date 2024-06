Carles Visa, gerent de la FAE: “Estem fotuts i amb una doble decepció”

Imatges: FAE

Durant les darreres hores estan sorgint diferents declaracions de persones vinculades amb la candidatura d’Andorra 2029, la qual tenia el desig d’acollir al Principat els Mundials d’esquí alpí d’aquell any. Aquest dimarts, en una votació un xic rocambolesca i gens habitual, la FIS concedia l’organització de la prova a Narvik (Noruega) i, per si fos poc, fins i tot, avançava que la de 2031 seria per a Val Gardena (Itàlia). Narvik i Val Gardena eren les dues úniques rivals d’Andorra per a organitzar la competició al 2029. El cop era massa dur per a un país que s’havia bolcat en la candidatura.

Ahir dimarts, el director de la candidatura, David Hidaldo, parlava d’injustícia i es referia a la politització que hi havia en les votacions. De la seva banda, el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, reconeix que “estem fotuts i amb una doble decepció”, pel fet que Andorra perd l’opció de 2029 i, a més, en un anunci inesperat, s’atorga l’organització dels Mundials de 2031 a Val Gardena. Amb molta esportivitat felicita els rivals i assenyala que, ara, toca “tranquil·litzar-se perquè la decepció és gran”. També creu que al darrera de les votacions hi ha decisions polítiques i que Andorra ha pagat ser un país petit amb relació amb Noruega i Itàlia.





