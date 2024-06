Futbol: Aquest dimecres, amistós Espanya – Andorra (21:30h)

Entrenament de la selecció andorrana de futbol (AndorraDifusió / arxiu)

El Nuevo Vivero de Badajoz acollirà aquesta nit de dimecres, 5 de juny, el partit de futbol amistós entre les seleccions nacionals d’Espanya i Andorra. El matx, tot i que no és vàlid per a cap competició, serà de força utilitat per a ambdós combinats. Per a la formació tricolor servirà per a rodar-se de cara a la lliga de les Nacions, mentre que per a l’espanyola serà un nou test preparatori pensant ja en l’inici de l’Eurocopa.

El partit, malgrat l’etiqueta d’amistós, no deixa de ser molt important per al conjunt entrenat per Koldo Álvarez de Eulate, que en la seva etapa de porter nacional ja va enfrontar-se a Espanya. Per als del Principat, jugar contra la selecció veïna, de les més potents del món, no deixa de ser un gran al·licient que, segur, es notarà damunt de la gespa extremenya.

El partit començarà a les 21:30 hores.