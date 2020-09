A partir del pròxim dilluns s’afegiran nous reforços al servei de Bus Lliure

El Servei de Transport Regular de Viatgers ha acordat amb les empreses concessionàries afegir nous reforços al servei de Bus Lliure. D’aquesta manera s’afegiran vehicles en els diferents trajectes i s’augmentaran les freqüències en diverses línies.

Així, en el marc del seguiment del servei i atesa l’evolució del nombre d’usuaris en els últims dies, s’ha reajustat a la demanda els serveis afegint, a partir de dilluns, un vehicle de reforç en els trajectes d’Arinsal, d’Encamp i d’Ordino a La Margineda i d’Ordino a Andorra la Vella. També s’augmentaran les freqüències entre les 7 i les 8 h del matí a l’L5 (Arinsal) i entre les 7:30 i les 8 h en el servei del Bus Exprés de Sant julià de Lòria direcció Escaldes- Engordany.

Des de l’inici del curs escolar, el servei del Transport Regular de Viatgers ha efectuat controls periòdics per identificar si les mesures preventives aplicades per reforçar les línies s’adapten a les necessitats reals del servei.

Conjuntament amb les empreses concessionàries, s’està analitzant diàriament les dades obtingues en la plataforma de gestió del servei públic per tal d’impulsar el reajustament del servei necessari per adaptar-se a les noves necessitats identificades.

De manera general, les mesures preventives que es van aplicar a l’entrada del curs escolar (9 de setembre) van ser l’augment de les freqüències en les línies del bus exprés, L2 i L6 així com afegir els reforços en el servei del Bus lliure a les escoles, segons les dades del curs anterior.

A més, el 17 de setembre també es van afegir reforços addicionals per als usuaris del bus lliure en les hores i punts identificats com a sensibles en els serveis de Bus Lliure en els trajectes d’Encamp, Pas de la Casa, Ordino i Arinsal cap a La Margineda. Per això es van posar vehicles llançadora per a les escoles de batxillerat i es van modificar les freqüències en diferents línies per ajusta-les a la demanda.