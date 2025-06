Andorra acollirà el 2029 l’Assemblea general de serveis de predicció d’allaus europeus

Foto de família de l’Assemblea general de serveis de predicció d’allaus europeus (SFGA)

Una delegació tècnica del Servei meteorològic nacional ha participat aquesta setmana a l’Assemblea general de serveis de predicció d’allaus europeus (EAWS) que enguany ha acollit la localitat austríaca de Seegau (Styria). A l’entitat hi estan representats tots els estats europeus que tenen serralades on s’hi desencadenen allaus durant el període nival. A més, també hi assisteixen representants dels centres de predicció nord-americans per a trobar els millors estàndards en la comunicació i difusió d’aquest perill natural: les allaus.

Durant la setmana s’han escollit les seus de les properes assemblees generals i Andorra ha estat triada per a acollir la reunió prevista per a l’any 2029, mentre que Polònia serà l’encarregada d’albergar la pròxima trobada d’aquí dos anys, a l’any 2027. La candidatura andorrana combina la feina tècnica pròpia de l’assemblea amb la coneixença cultural del país i, a més, garanteix un coneixement molt de primera mà de les zones d’allaus, degut a la dimensió del país.

L’objectiu de la trobada és reduir els accidents i les víctimes a través d’una informació més precisa i entenedora. Un dels grups de treball en que el Servei meteorològic ha participat activament ha estat el de l’actualització de la descripció de l’escala de perill d’allaus. Un altre dels grups de treball que també afecten el Servei tracta sobre les correspondències entre els graus de perill d’allau i els nivells d’avís meteorològic. L’assemblea general, que se celebra cada dos anys, serveix per a posar en comú la feina feta pels diferents grups de treball i votar possibles canvis que afectin a la comunicació del perill d’allaus i l’estudi dels accidents.