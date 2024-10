A la Seu, PEUSA dona 3.654 litres de llet al Gran Recapte d’Aliments

Lliurament d’un xec de PEUSA per al Gran Recapte d’Aliments a l’Alt Urgell (RàdioSeu)

La companyia PEUSA ha fet aquesta setmana el lliurament d’un xec simbòlic, amb una aportació de 3.000 euros, per a la campanya del Gran Recapte d’Aliments 2024. La quantitat es tradueix en la donació de 3.654 litres de llet sencera de llarga durada. La xifra s’ha concretat amb la col·laboració dels supermercats Dis Seu i Charter, que han ajustat significativament el preu per a facilitar que es pugui fer una aportació més considerable per a famílies en situació vulnerable de la Seu i l’Alt Urgell.

PEUSA s’afegeix, així, un any més, a aquesta iniciativa liderada pel Banc d’Aliments, que es vehicula a la comarca a través del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, la Creu Roja i La Seu Solidària.

L’acte oficial de lliurament va comptar amb la presència de la tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i portaveu del CAPAU, Christina Moreno, a més de representants de La Seu Solidària, Creu Roja i PEUSA. S’ha “reafirmat així el suport institucional a aquesta campanya solidària, clau per a la cohesió social de la comunitat”, segons han explicat les institucions i empreses implicades.

A nivell més general, la campanya del Gran Recapte es durà a terme els dies 22 i 23 de novembre. Durant aquells dies, se cedirà una furgoneta elèctrica per a facilitar la logística i el transport dels aliments. Amb aquesta acció, PEUSA ha indicat que “continua alineant-se amb els seus valors de proximitat, compromís social i suport, treballant per a millorar la qualitat de vida de les persones del territori”.