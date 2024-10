Per primera vegada es constitueix el Consell d’Alcaldies de les capitals de comarca de l’Alt Pirineu i Aran

Reunió dels alcaldes de la Seu, Sort, Vielha, el Pont de Suert i Tremp (Aj. la Seu)

Els alcaldes de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, de Sort, Baldo Farré, i de Vielha, Juan Antonio Serrano, i les alcaldesses del Pont de Suert, Iolanda Ferran, i de Tremp, Sílvia Romero, s’han reunit aquest divendres a Sort, per primera vegada, per tal de posar en comú les problemàtiques i les oportunitats que afecten els seus municipis i el Pirineu i presentar-se com una veu representativa dels interessos comuns del territori.

En aquesta reunió s’ha constituït el Consell d’Alcaldies de les capitals de comarca de l’Alt Pirineu i Aran i s’ha acordat que es reunirà periòdicament. També s’han establert les qüestions més importants a tractar en les primeres trobades: habitatge, comunicacions i recursos hídrics.